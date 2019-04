Craig halbierte sein Gewicht in nur einem Jahr

Der Brite Craig Moody hat sein Gewicht in weniger als einem Jahr halbiert. Im Mai 2018 wiegt der heute 42-Jährige noch mächtige 210 Kilo. Elf Monate später sind es nur noch 95 Kilo.

Wie es dazu kam? Craig musste wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus. Seinen enormes Übergewicht belastete sein Herz. Nachts setzte zum Teil sogar seine Atmung aus, seine Organe waren stark aufgeschwemmt.

"Auch deine Tage sind gezählt"

Im Spital bekam der Brite dann mit, wie zwei übergewichtige Männer gestorben sind. Nachdem ihm eine Krankenschwester daraufhin mit den Worten "Auch deine Tage sind gezählt" ermahnte, beschloss Craig sein Leben endlich umzukrempeln und gegen die überschüssigen Kilos anzukämpfen.

Statt wie gewohnt jeden Tag Chips, Schokolade und Fast Food in seinen Körper zu stopfen, nahm er täglich nur noch 1.500 Kalorien zu sich. Zusätzlich hat er begonnen, an sechs Tagen in der Woche zu trainieren.

Die Kilos purzelten: innerhalb eines Jahres verlor Craig 115 Kilogramm.

Gut zu wissen:

, die mit einer übermäßigen Ansammlung von Fettgewebe im Körper einhergeht.

Die Häufigkeit der Fettleibigkeit steigt mit zunehmendem Alter deutlich an. In Österreich sind bereits 23 Prozent der Männer und 24 Prozent der Frauen adipös.

