Darum sollten Sie kein Mittagsschläfchen machen

Sie machen zu Mittag gerne ein kleines Nickerchen und das sogar regelmäßig? Das sollten Sie in Zukunft wohl besser lassen.

Denn Schlaf-Forscher der Universität Washington konnten nun wissenschaftlich belegen, dass ein "Power napping" offenbar schlecht für den Menschen sein soll.

Erholsamer Tiefschlaf

Demnach können Mittagsschläfchen tatsächlich das Demenz-Risiko erhöhen. Denn der erholsame Tiefschlaf setzt nur während längerer Schlafepisoden ein.

Was genau bei einem kleinen Nickerchen am Tag im Körper passiert und was Sie gegen Schlafprobleme machen können, erfahren Sie im Video oben.

