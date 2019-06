Darum solltest du dir öfter die Hände waschen

Den ganzen Tag fassen unsere Hände verschiedenste Dinge an. Ob zu Hause, in den Öffis, in der Arbeit oder der Freizeit! Unsere "Flossen" haben wir überall.

Umfrage Wie oft waschen Sie sich die Hände? Jedes Mal, wenn ich etwas Bedenkliches berührt habe.

Mehrmals am Tag. Vor/nach dem Klo und Essen zB.

Etwa einmal am Tag

Hände waschen? Pah!

Ich habe seit 10 Jahren die Hände nicht gewaschen.

Und das ist nicht ungefährlich. Denn durch das Berühren von unterschiedlichsten Gegenständen können gefährliche Bakterien wie Salmonellen in unser System gelangen.

Daher sollte man sich unbedingt nicht nur nach dem Gang zur Toilette gründlich die Hände mit Wasser und Seife waschen. Auch in anderen Situationen ist dies empfehlenswert.

Infektionen durch Berührungen

Denn 80 Prozent aller Infektionen werden über Berührungen übertragen. Und das kann schnell zu schlimmen gesundheitlichen Folgen führen.

An welchen Orten und Dingen die meisten Bakterien lauern und nach welchen alltäglichen Handlungen Sie sich die Hände waschen sollten, erfahren Sie im Video oben.

