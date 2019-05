Ein Jetlag erhöht das Krebsrisiko

Unfassbare Müdigkeit, Schlafstörungen und die Frage, ob es das wert war: Jeder, der schon einmal einen Langstreckenflug hinter sich gebracht hat, dürfte schon einmal einen Jetlag erlebt haben.

Jetlag-Syndrom tritt beim Überfliegen mehrerer Zeitzonen auf, also bei Flügen in westliche oder östliche Richtung. Solche Fernreisen bringen die "innere Uhr" unseres Organismus, die nicht nur den Schlaf-Wach-Rhythmus sondern auch verschiedene andere Körperfunktionen regelt, aus dem Takt. Ihre "Zeit" stimmt nicht mehr mit der tatsächlichen Ortszeit überein.



Lesen Sie mehr dazu hier >>> Dastritt beim Überfliegen mehrerer Zeitzonen auf, also bei Flügen in westliche oder östliche Richtung. Solche Fernreisen bringen die "innere Uhr" unseres Organismus, die nicht nur den Schlaf-Wach-Rhythmus sondern auch verschiedene andere Körperfunktionen regelt, aus dem Takt. Ihre "Zeit" stimmt nicht mehr mit der tatsächlichen Ortszeit überein.

Schuld an den auch als Zeitzonenkater bezeichneten Beschwerden ist die Mühe des Körpers, sich an die neue Zeitzone anzupassen. In der Regel schafft die innere Uhr nur rund eine Stunde Verschiebung pro Tag.

Laut Forschern der University of Pennsylvania ist die Störung des Tag-Nacht-Rhythmus nicht nur unangenehm, sondern kann auch gefährliche Folgen haben: Das Wachstum von Krebstumoren könne beschleunigt werden.

Wie es dazu kommt, zeigt das Video oben.

Lesen Sie hier: Warum Sie während eines Flugs fasten sollten >>>

Jetlag vermeiden? Hier sind 10 Tipps:

10 Tipps gegen den Jetlag





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)