Erstmals Mittel gegen Schnupfen gefunden

Die Zeit mit lästigen Schnupfennasen und drückenden Kopfschmerzen könnten bald vorbei sein: Die französische Biologin Dr. Aurelia Mousnier hat an der Queen's University in Belfast vier Jahre lang an einem Mittel entwickelt, welches Schnupfen-Geplagte aufatmen lassen soll.

Bisher war kein Kraut dagegen gewachsen, denn eine Erkältung wird nicht durch Bakterien, sondern durch Viren übertragen. Nasenspray lindert schlussendlich nur die Symptome.

Wie genau das neue Supermittel wirken soll und wann es einsatzbereit ist, erfahren Sie im Video!

