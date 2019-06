Glyphosat in Tampons, Wattestäbchen und Co.

Eine argentinische Studie gibt Anlass zur Sorge: In einem Großteil der getesteten Baumwoll-Hygieneartikel wurde der krebserregende Herbizid-Stoff Glyphosat entdeckt. Unter die Lupe genommen wurden unter anderem Wattepads, Tampons und Wattestäbchen.

Umfrage Soll Glyphosat in Österreich verboten werden? Klar. Weg mit dem Gift und zwar ruckzuck.

Bei ausreichender Aufklärung ist ein Verbot nicht notwendig.

Für Glyphosat gibt es keinen Ersatz, ein Verbot ist unsinnig.

Die Schädlichkeit von Glyphosat ist nicht ausreichend erwiesen.

Glyphosat ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Pestizid. Rückstände finden sich in der Umwelt und in Lebensmitteln. Im März 2015 wurde Glyphosat von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als wahrscheinlich beim Menschen krebserregend eingestuft.



Glyphosat wird weltweit eingesetzt – in der Landwirtschaft, im Obst- und Weinbau, in Olivenhainen, im Zierpflanzenbau, in Christbaumplantagen, in Parkanlagen, auf Bahngleisen und in Gärten. Weltweit wurden 2014 etwa 826.000 Tonnen Glyphosat verkauft, 90 Prozent gingen dabei an die Landwirtschaft.

Vor allen für Frauen beängstigend

Einer der verantwortlichen Forscher schreibt, dass 85 Prozent der getestete Proben positiv ausgeschlagen haben. Die Testartikel wurden bei diversen Apotheken oder in Supermärkten erworben.

Frauen kommen laut dem Ergebnis durch die Verwendung von Tampons, Slip-Einlagen und Wattepads besonders häufig mit dem krebserregendem Glyphosat in Berührung.



Biologischer Anbau

Besonders besorgniserregend: Viele der Hygieneartikel kommen auch in Krankenhäusern zum Einsatz. Sie werden als steril deklariert und an offenen Wunden benutzt.

Um ein Risiko zu vermeiden, wird empfohlen auf Hygieneartikel zurückzugreifen, die aus biologischem Anbau hergestellt wurden.

In Österreich erregt das Pflanzenmittel ebenfalls immer wieder Aufsehen. Mittlerweile verzichtet schon jede dritte Gemeinde bei der Pflege öffentlicher Flächen auf den Einsatz von Glyphosat.

Lesen Sie außerdem zum Thema: Windeln werden auf Pflanzengift geprüft >>>

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek/red)