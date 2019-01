Heute ist der traurigste Tag des Jahres?

Wer heute schlecht gelaunt ist und keine Motivation für die Arbeitswoche aufbringen kann, steht damit vielleicht nicht allein da, denn angeblich soll der dritte Montag im Jänner die denkbar ungünstigste Ausgangslage einer möglichen Konstellation im Jahresverlauf haben.

Mehr Marketing als Wissenschaft

Die pseudowissenschaftliche Entdeckung des Phänomens geht auf den britischen Psychologen Cliff Amall zurück, der dafür im Jahr 2005 eine Formel entwickelte. Deren Sinnhaftigkeit wurde zurecht angezweifelt.

Darin tauchen Variablen wie Q für bereits gebrochene Vorsätze, W für schlechtes Wetter, T für die Zeit, die seit Weihnachten vergangen ist, M für fehlende Motivation, d für das Gehalt. das schon fast wieder weg ist und D für schon vorhandene Schulden auf.

„Die Formel für den depressivsten Tag im Jahr, eine jährlich wiederkehrende Tradition, wird gesponsert von Sky Travel… Die Idee ist simpel. Man möchte seinem Produkt Aufmerksamkeit verschaffen, schreibt Ruben Mersch in "Warum wir alle Idioten sind".

Inzwischen soll der Wissenschaftler eine Entschuldigung für seine Formel ausgesprochen haben. Dem Montag ereilt generell aber der schlechteste Ruf unter den Wochentagen, und dem Jänner unter den Monaten.

Wie der Montag zu seinem schlechten Ruf kommt

Kaum ein anderer Tag ist so gut erforscht und dennoch gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass sich bestimmte Tage auf die Stimmung auswirken und man sich missmutig und freudlos fühlt.

Gäbe es so eine Gesetzmäßigkeit, stünde sie im Interesse der Wissenschaft und Medizin - etwa um herausfinden zu können, wann mit mehr Andrang im Krankenhaus zu rechnen ist.

Man braucht aber auch keine Formel, um den wahren Kern zu entdecken, nämlich, dass graues Wetter sich aufs Gemüt schlagen kann. In keinem anderen Monat gibt es so viele verzeichnete Krankenstände wie im Jänner.

Tatsächlich existiert jedoch so etwas wie einen "Mini-Jet-Lag", der sich nach den Änderungen im Schlaf-Rhythmus am Wochenende einstellt und sich am Montags-Tief bemerkbar macht, wo sich der Rhythmus nach seiner "Reise" wieder anzupassen versucht.

Selbstverständlich gibt es Stimmungsschwankungen, die von der Jahreszeit abhängen. Zudem ist es der Lichtmangel, den der Mensch deutlich spürt, als Lebewesen, dessen gesamter Organismus vom Lichteinfall gesteuert wird.

Der Jänner insgesamt hat seinen schlechten Ruf, weil er direkt auf die weihnachtliche Hochstimmung, der Feierlichkeiten und Urlaubstage folgt. Interessanterweise fallen die meisten Selbstmorde und psychischen Zusammenbrüche in die Monate, wo die Temperaturen steigen.

