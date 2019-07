Kann man über Nacht graue Haare bekommen?

Viele fragten sich, ob Heinz-Christian Straches Haar tatsächlich aufgrund der extremen Stresssituation so schnell grau geworden war oder er es sonst womöglich nur gefärbt hatte und es mitunter schon länger ergraut war.

Ausnahmesituationen und enormer Stress



Die Möglichkeit besteht tatsächlich, dass es zu einem so rasanten Alterungsprozess kommt. Bei enormem Stress kann es passieren, dass keine Produktion von Pigmenten mehr stattfindet. Dieses Phänomen hatte es schon zu Kriegszeiten - also einer Ausnahmesituation als enorme Belastung für den Organismus - gegeben. Das hat in Folge auch dazu geführt, dass die frühere Generation viel früher graue Haare bekommen hatte. Verantwortlich dafür sind die schwächer arbeitenden Melanozyten, die für die Produktion von Pigmenten zuständig sind.

"Neben psychischem Stress sind jedoch auch die Hormone ein wichtiger Faktor bei der Ergrauung", sagt Markus Metka, Präsident der Österreichischen Anti-Aging-Gesellschaft, im Gespräch mit dem "Kurier".

Einmal grau, immer grau

Normalerweise setzt der Prozess der Ergrauung bei Frauen im Alter von ca. 48 Jahren ein, bei Männern mit 55 Jahren. Das sagt zumindest der Mittelwert der Statistik. Die individuelle Altersspanne ist breiter aufgestellt.

"Wenn jemand einen Schock erlebt, kann es passieren, dass die Schilddrüse kurzzeitig aussetzt. Infolge dessen wird das ganze System durcheinander gebracht. Die Schilddrüse ist der oberste Dirigent des Körpers – auch in puncto Haaren," so Metka weiter.

Ist Haar erst einmal ergraut, bleibt es für gewöhnlich auch grau. "Dass die Pigmente wiederhergestellt werden, kommt äußerst selten vor. Sind die Haare erst einmal weiß, bleiben sie es auch."

