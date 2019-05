Challenge: 50.000 km für herzkranke Kinder laufen

Die Lauf-Challange "#run50k" ruft Menschen in Österreich dazu auf, 50.000 Kilometer für herzkranke Kinder zu laufen. Jedes 100. Kind komme nämlich mit einem Herzfehler zur Welt.

50.000 Kilometer laufen, herzkranken Kindern helfen



"Unser Herz ist Motor und Schrittmacher für unseren Körper - und das an jedem Tag, in jeder Minute unseres Lebens. Doch nicht auf jeden Menschen trifft diese Selbstverständlichkeit zu", erinnert Magnesia, jenes Mineralwasser-Unternehmen, das den Verein Herzkinder bei der Aktion finanziell unterstützt.

Start ist der Herzlauf am 9. Mai in Wien. Mitmachen kann jeder, der möchte. "Das Ziel ist, bis zum 14. Juni gemeinsam 50.000 Kilometer zu erlaufen", heißt es in einer Aussendung. Dabei spiele es keine Rolle, ob man einen oder mehrere Distanzen dazu beiträgt - denn "jeder Kilometer zählt".

Mittels der Lauf-App "Runtastic" werden in der Gruppe "Magnesia #run50k" sämtliche Kilometer gesammelt. Weiters werden unter allen Teilnehmern Laufpakete verlost. Am 14. Juni endet das Rennen und die erlaufene Spendensumme wird an den Verein Herzkinder übergeben.

Große Bedeutung



Der Verein Herzkinder ist in Österreich die Anlaufstelle für alle nicht-medizinischen Anliegen betroffener Personen und ihrer Angehörigen. Aktuell betreut der Verein österreichweit über 4.000 Familien.

Monika Fiala, Geschäftsführerin von Magnesia, betont, die Challenge sei "ein Projekt, das uns - wortwörtlich - am Herzen liegt. Wir wollen mit unserer Aktion LäuferInnen in ganz Österreich motivieren, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten."

Alle Fakten auf einen Blick:



Was? Lauf-Challenge "#run50k" zugunsten herzkranker Kinder in Österreich

Wo? In ganz Österreich, Herzlauf am 9. Mai in Wien

Wann? Vom 9. Mai bis 14. Juni 2019

Wie? In der Lauf-App "Runtastic" registrieren, Mitglied der Gruppe "Magnesia #run50k" werden und loslaufen!

