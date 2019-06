Mangelnde Mundhygiene kann Alzheimer auslösen

Das gleiche Bakterium, das eine aggressive Form von Parodontitis, eine Zahnfleischentzündung, verursacht, scheint auch für die Entstehung von Alzheimer mitverantwortlich zu sein. Doch wie hängen schlechte Zähne und Gedächtnisverlust zusammen?

Umfrage Kennen Sie eine Person, die an Alzheimer erkrankt ist? Ja, ich kenne Personen, die Alzheimer haben 79 % 79 % Nein, ich kenne keine Personen mit dieser Krankheit 17 % 17 % Dazu möchte ich mich nicht äußern 4 % 4 % Insgesamt 179 Teilnehmer

Bakterien können Nervenzellen schädigen

Bisher konnte kein kausaler Zusammenhang festgestellt werden. Die Vermutungen der Wissenschaftler fanden jetzt jedoch weitere Bestätigung. Eine Studie der Universität Bergen in Norwegen möchte den Zusammenhang deutlich machen. Durch den Aufbau von Zahnbelag wird das Entstehen einer Zahnfleischentzündung beschleunigt. Über den Plague können die Bakterien dann weiterziehen. Im Gehirn können sie ein Protein bilden, das Nervenzellen schädigen kann, so ihre These.

Bei einer Zahnfleischentzündung sollen die Bakterien, die sie auslösen, aus dem Rachen- und Mundraum bis in das Gehirn vordringen. Vor diesem Zusammenhang möchte das nordische Forscher-Team warnen und gleichzeitig die einfache Lösung einer sorgfältigen Mundhygiene kennen.

Ein weiterer Hinweis kommt aus den USA. Dort untersuchte man mit Labormäusen die Wirkung vom Bakterium selbst und seinen Enzymen mit einer DNA- und Antikörperanalyse in Gehirnen verstorbener Alzheimerpatienten. Dabei war die räumliche Nähe auffällig. Sie betonen, dass das Bakterium kein Hauptauslöser für Alzheimer ist, sondern das Risiko erhöht.

Dreieck des Todes

Wird eine Infektion nicht rechtzeitig erkannt, gelangen Bakterien von dort aus ins Gehirn, weswegen die Stelle unter Medizinern auch "Dreieck des Todes" genannt wird. Wenn man sich einen Pickel in der Nase ausdrückt oder die Nasenhaare zupft, ist der Weg zum Gehirn aufgrund der räumlichen Nähe schneller erreicht als bei einem Schnitt im Finger.

Je vergesslicher man also Zähne putzt, desto größer ist die Gefahr später vergesslich zu werden. Deswegen ist das gründliche Putzen eine gute Vorsorge.

