Bild von Milchdrüsen geht viral

Wussten Sie, wie die Milchdrüsen aussehen? Wenn nicht, sind Sie nicht die oder der Einzige. Zurzeit sorgt ein Bild des weiblichen Muskelsystems auf Twitter gerade bei weiblichen Nutzern für Verwirrung und Überraschung.

"So hatte ich mir Milchdrüsen ganz bestimmt nicht vorgestellt", schreibt die Twitter-Nutzerin, die die Diskussion ins Rollen brachte.



I just realized I never saw a photo of a female muscle system. This is NOT what I imagined milk ducts to look like. pic.twitter.com/GBK6trgXF8