Mozzarella soll Darmkrebsrisiko steigern

Bisher wurde angenommen, dass der Zusatzsstoff "E 171", der für die weiße Farbe bei Mozzarella, Kaugummi und Mayonnaise verantwortlich ist, unbedenklich sei. Er ist in mehr als 900 Lebensmitteln enthalten. Eine neue Studie kommt nun zu einem anderen Ergebnis.

Als harmlos eingestuft

In der EU gibt es strenge Kontrollen bei Zusatzstoffen. E 171 wurde ohne Höchstmengenbeschränkung zugelassen, da er als so harmlos eingestuft wurde. Mit der Begründung: Er würde über die Verdauung ausgeschieden und gelange nicht in den Blutkreislauf. In der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie wird das Färbemittel daher bereits seit über 50 Jahren eingesetzt.

Beinträchtigung der Darmflora, Darmentzündungen und Darmkrebs

Gerade veröffentlichten Wissenschaftler einer australischen Universität im "Frontiers in Nutrition"-Magazin ihre Studienergebnisse. Im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit erkannten sie, dass E 171 die Darmflora massiv schädigen kann.

Die Mäuse, denen sie den Farbstoff verabreichten, wiesen eine beeinträchtigte Darmflora und Darmentzündungen auf.



Forscher fordern weniger Leichtgläubigkeit

Es ist nicht die erste Studie, die darauf aufmerksam macht, dass Titanoxid-Nanopartikel keineswegs unbedenklich sind. Schon länger steht der Stoff in Verdacht Darmerkrankungen auszulösen. Bereits 2017 machte eine andere Studie darauf aufmerksam.

Auch andere Forscher sprechen sich mittlerweile dafür aus, dass vor einem Ausbleiben von Langzeitstudien neue Standards eingeführt werden sollten, um mögliche gesundheitliche Nachteile zu verhindern. "Wir sagen, dass der Gebrauch besser von den Lebensmittelbehörden reguliert werden sollte“, sagte Immunologin Laurence Macia, Co-Autorin der Studie.

Gastroenterologen raten Darmpatienten ebenso zum Verzicht von Kosmetikprodukten und Lebensmitteln, die E 171 enthalten.

(GA)