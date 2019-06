So schützt du dich vor Gelsen – ganz ohne Chemie

Wer kennt das nicht – man sitzt abends in einer gemütlichen Runde im Garten, doch kann es wegen der Gelsen nicht genießen. Ständig juckt und schwirrt es herum.

Viele handelsüblichen Gelsenschutzprodukte, obgleich für die Haut oder die eigenen vier Wände, basieren auf chemischen Stoffen, die erwiesenermaßen gesundheitliche Folgen haben können.

Es gibt jedoch auch natürliche Gegner gegen Gelsen. "Heute" stellt euch die wichtigsten vor.

Diese Pflanzen schrecken Gelsen ab

Bestimmte Pflanzen wirken vom Duft her abschreckend auf Gelsen und Mücken. Dazu zählen:

Lavendel

Zeder

Bergamotte

Salbei

Eukalyptus

Zitrone

Rosmarin

Zitronenmelisse

Minze

Basilikum

Tomate

Zum Einen kann man sie bei sich wachsen lassen, wenn man die Möglichkeit hat. Zum Anderen werden aus ihnen ätherische Öle gewonnen, die zur Bekämpfung der Gelsen wesentlich sind.

Ätherische Öle gegen Gelsen

Ätherische Öle haben einen so intensiven Duft, dass sich Gelsen gar nicht erst in die Nähe von ihnen trauen. Wegen ihrer hohen Konzentration sind sie allerdings auch nicht zum puren Auftragen auf die Haut gedacht.

Auch eure Textilien wollt ihr nicht darin tränken - das wäre erstens zu teuer und zweitens auch für euch selbst nicht mehr angenehm.

Selbstgemachter Gelsenspray

Mit einem selbsthergestellten, kostengünstigen und effektiven Gelsenspray allerdings sieht die Sache schon anders aus. Das brauchst du dazu:

Sprühflasche (100 ml)

95 ml destilliertes Wasser (oder abgekochtes)

3 ml hochprozentiger Alkohol (70 %)

20 Tropfen naturreines, hochwertiges ätherisches Öl

Und so wird's gemacht: Gib zuerst den Alkohol in die Sprühflasche, verschließe sie und schüttle sie gut. So wird zunächst die Flasche desinfiziert. Fülle jetzt die restlichen Zutaten hinein, vermische sie ein bisschen und verschließe die Flasche erneut.

Die richtige Verwendung: Bevor du den Spray anwendest, schüttle ihn kurz, damit sich die Bestandteile wieder gut vermengen. Dann kannst du ihn auf deine Haut, deine Textilien, Möbel und in deine Räume sprühen, um Gelsen und Mücken abzuschrecken.

Welches Öl soll ich verwenden?

Die obige Liste bietet eine gute Orientierung. Es sind jedoch nicht alle Öle für jedermann geeignet - daher sollte man wissen, welche man selbst gut verträgt. Außerdem sollen sie naturrein und von möglichst hoher Qualität sein.

Hochwertige Öle sind zwar etwas teurer, doch der Unterschied macht sich schnell bemerkbar. Sie verflüchtigen sich nicht so schnell, außerdem braucht man mengenmäßig viel weniger davon – man kommt also länger mit ihnen aus. Auf lange Sicht rechnen sie sich also.

Ansonsten einfach am besten jene Öle aus der Liste wählen, die man gerne an und um sich selbst riecht. Man kann für den Spray auch Öle mischen, allerdings sollte man es hier nicht übertreiben. Zwei bis drei verschiedene Düfte sind vollkommen ausreichend.

