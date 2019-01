Regelmäßige Sauna-Gänge verlängern die Lebenszeit

Nicht nur in Finnland hat sich die Tradition der Saunagänge etabliert. Mittlerweile gewinnt sie auch bei jüngeren Generationen an Beliebtheit. Dass Saunieren einen positiven Effekt auf das allgemeine Gesundheitsbild hat, haben schon frühere bzw. ähnlich angelegte Studien bewiesen. Nun wird diese Erkenntnis um einen Aspekt bereichert.

Umfrage Gehen Sie in die Sauna? Ja, ich gehe regelmäßig in die Sauna.

Nein, da ist es mir zu heiß.

Ab und zu gehe ich in die Sauna.

70 Prozent niedrigeres Schlaganfall-Risiko

Aus 15 Jahren Beobachtung kommt ein Forscherteam, das sich aus zwei Universitäten in Ostfinnland und Wissenschaftlern um den Tiroler Epidemiologen Peter Willeit von der Medizinischen Universität Innsbruck zusammensetzt, zum Ergebnis, dass ein regelmäßiger Saunabesuch die Lebenszeit verlängern kann.

Genauer gesagt sollen Personen, die vier bis sieben Mal pro Woche in die Sauna gehen, ein um 70 Prozent niedrigeres Risiko haben, einen Schlaganfall zu erleiden, so der Schluss der Langzeit-Studie. Das Risiko bei Personen, die einmal die Woche eine Sauna besuchten, sank immerhin noch um 14 Prozent.

Seit Mitte der 80er beobachteten die Forscher den Gesundheitszustand von 1688 Frauen und Männern näher, die zu Beginn der Studie im Durchschnitt 63 Jahre alt gewesen waren. Hinzu kommt als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass sie übergewichtig waren.



Keine Unterschiede bei Männern und Frauen

Was frühere Ergebnisse des Forscherteams bereits für Männer gezeigt hatten, wurde nun auch für Frauen nachgewiesen. Wer länger als 45 Minuten in der Woche in einer Sauna schwitze, habe das niedrigste kardiovaskuläre Risiko, so Peter Willeit.

Für die Studie wurden die Probanden in drei Gruppen geteilt: Die einen gingen einmal in die Sauna, die anderen besuchten sie zwei bis dreimal pro Woche, die letzte Gruppe sieben Mal.

Bei der Sauna-Variante, die bei dem Experiment ihre Anwendung fand, handelt es sich um die finnische Sauna. Dort herrschen immer Temperaturen zwischen 80 bis 100 Grad Celsius sowie eine niedrige Luftfeuchtigkeit. Eine Erkenntnis aus der Studie ist, dass es keine Unterschiede zwischen den Auswirkungen des Saunierens auf Frauen und Männer gibt.

Nun möchten die Wissenschaftler weitere Hypothesen prüfen, etwa den Einfluss von sportlicher Aktivität. Eine Generalisierung im Aussprechen einer Empfehlung lehnen die Wissenschaftler aber dennoch ab.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)