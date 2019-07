Waschlappen erkennt ungesunde Shampoos

Möglich macht es ein in Herzform eingearbeitetes "Sensor-Pigment", dessen Farbe bei ungesund hohem pH-Wert von Grün auf Rot wechselt. Das Konzept lässt sich auch in Kleidungsstücken nutzen.

Sensor vielseitig einsetzbar

So zeigt etwa ein mit Indikatorfarbe behandeltes Label an, ob sich noch zu viel Restwaschmittel in Shirt & Co. befindet. In der Medizin können Sensorfarben zudem auf schlechte Wundheilung, im Labor auf giftige Gase, in Lebensmittelverpackungen auf Verdorbenes hinweisen. Wann es die Produkte gibt? Unklar: Vorerst fehlen Industriepartner zwecks Umsetzung.



(red)