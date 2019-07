So schützen Sie Ihre Augen vor Sonnenbrand

Wir machen uns viele Gedanken über den effektivsten Sonnenschutz am ganzen Körper, aber lassen eine Stelle außer Acht: unsere Augen. Dabei sind diese äußerst empfindlich und täglich unzähligen Reizen ausgesetzt.



Die richtige Sonnenbrille

Umfrage Worauf achten Sie beim Kauf einer Sonnenbrille? Sie muss mir nur gefallen.

Sie sollte zu meinem Gesicht passen.

Ich achte auf UV-Infos.

Für mich ist eine Sonnenbrille ein Accessoire. Gerne auch mit meinem Lieblingslabel.

Der optimale Schutz beginnt bei der richtigen Sonnenbrille: „Beim Brillenkauf darf nicht nur der modische Aspekt im Vordergrund stehen. Eine gute Sonnenbrille muss die Augen vorne und an den Seiten gut schützen. Optimal ist eine Brille, die die gesamte Augenpartie von der Schläfe bis zur Augenbraue beschattet“, sagt Dr. Martin Dirisamer, internationaler Experte der Augenheilkunde und ergänzt: „Die Tönung der Gläser sagt nichts darüber aus, wie gut diese gegen UV-Strahlen schützt. Denn auch Augen können einen Sonnenbrand erleiden.“

Überreizungen, Rötungen und Verbrennungen

Bei einem Sonnenbrand im Auge wird die Hornhaut beschädigt. Es können Überreizungen, Rötungen der Bindehaut und schwere Verbrennungen auftreten.

"Vor allem wenn das Auge stark geblendet wird, zum Beispiel von Wasseroberflächen oder auch hellem Sand, kann es zu einem sehr schmerzhaften Sonnenbrand am Auge kommen“, warnt Dr. Siegfried Priglinger, Primar der renommierten Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Pro Minute blinzeln wir bis zu 15 Mal. Lesen wir ein E-Book am Strand oder scrollen durchs Smartphone, wird das Zwinkern durch die starre Fokussierung reduziert. In Folge wird das Auge trocken, tränt und brennt.

In den Räumen können Klimaanlagen ein Problem darstellen. „Wenn die Augen auf diese Trockenheit reagieren, zu brennen oder zu jucken beginnen, dann sollte man sich mit Tränenersatzmittel, die alle paar Stunden in die Augen getropft werden, Abhilfe verschaffen. Auch regelmäßiges, bewusstes Zwinkern und Pausen können die Symptome lindern.“, so Dr. Dirisamer.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)