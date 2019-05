So toxisch ist die Luft, die wir täglich einatmen

Jüngst hat die Unicef einen Bericht veröffentlicht, der die Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf junge Menschen aufzeigt. Diesem zufolge sind 120 Millionen Kinder in der EU täglich toxischer Luft ausgesetzt.

Umfrage Beschäftigt Sie das Thema Luftverschmutzung? Natürlich, schließlich brauchen wir alle Luft zum Überleben.

In Österreich ist das doch kein Thema, oder?

Nein, ist mir egal.

"Die Schadstoffe attackieren nicht nur die noch unfertigen Lungen der Kleinen, sie können auch die Entwicklung des kindlichen Gehirns auf Dauer beeinträchtigen", erklärt Anthony Lake von der Unicef.

Kein Ausweg

Deutschland ist das Land mit der höchsten Stickstoffoxid-Belastung innerhalb der EU. Sie sind sowohl in Metropolen, als auch in Mittel- und Kleinstädten zu finden. Jährlich sterben knapp 6.000 Menschen an den Auswirkungen.

Stickoxide können Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma, Allergien und Diabetes verursachen - und entziehen kann sich ihnen niemand.

(rfr)