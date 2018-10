Bis zu 78 Zuckerwürfel sind in einem Glas Nutella enthalten. Doch nicht nur offensichtlich Süßes hat richtig viel Zucker an Bord.

So viel Zucker steckt in unseren Lebensmitteln

78 Würfel pro Glas! - So viel Zucker steckt in unseren Lebensmitteln (Quelle: Glomex/spot on news)