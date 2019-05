So waschen Sie sich untenrum richtig

Über die empfindlichsten Stellen des Körpers weiß man oft am wenigsten Bescheid. Gerade hier ist die richtige Pflege wichtig.

Umfrage Waschen Sie sich untenrum regelmäßig? Ja, natürlich. Jeden Tag.

Na ja, hin und wieder reicht doch, oder?

Upps, muss man das echt?

Die wohl wichtigste Regel in Sachen Intimpflege: Waschen Sie Ihren Intimbereich einmal am Tag, am besten mit lauwarmem Wasser und gegebenenfalls mit einer milden, pH-neutralen Waschlotion.

Darüber hinaus gibt es ein paar weitere Dinge, die Sie bei der Intimpflege beachten sollten, damit Keime keine Chance haben.

Im Video gibt es sechs essenzielle Tipps zur Pflege des Intimbereichs.

