Yoga hilft gegen Einsamkeit

Lach Yoga, Aerial Yoga, Tantra Yoga, Hot Yoga. Mittlerweile gibt es etliche unterschiedliche Arten an Yoga. Wer schon einmal damit in Berührung gekommen ist, weiß, es ist mehr als nur eine Sportart. Es kann eine Philosophie und ein Lebensgefühl sein. Und eine Gesellschaftsbewegung.

Umfrage Machen Sie Yoga? Ja, regelmäßig.

Ja, aber leider viel zu selten.

Nein, ich möchte aber damit beginnen.

Nein, interessiert mich auch nicht.

Anlässlich des Welt-Yoga-Tags am heutigen 21. Juni hat der globale Ticketinganbieter Eventbrite gemeinsam mit OnePoll die Yoga-Bewegung genauer unter die Lupe genommen und eine Umfrage unter mehr als 2.000 amerikanischen Erwachsenen durchgeführt.

Viele praktizieren Yoga wegen Einsamkeit

1 von 5 Yogis (21%) übt Yoga aus, um sich weniger alleine zu fühlen. 56% der Befragten, die in einer Gruppe trainieren, fühlen sich nach dem Kurs “sehr glücklich”. Hingegen nur 36% der Befragten, die Yoga alleine praktizieren, geben an, sich nach dem Kurs “sehr glücklich” zu fühlen.

Die fünf häufigsten Beweggründe, sich für Yoga zu entscheiden, sind Entspannung, Stärkung der körperlichen und geistigen Gesundheit, Stressabbau, Stärkung des Glücksempfindens und ein gewünschter Trainingseffekt.



Zahl der Yoga-Events steigt stark an

Was einst eine Nische war, wurde mittlerweile zum Massenphänomen, wie an der steigenden Anzahl der Yoga-Events deutlich wird. Allein in Deutschland hat sich die Anzahl der Events vom Jahr 2017 auf 2018 verdreifacht. Und auch unsere heimischen Matten werden immer populärer. Zu den begehrtesten Yoga-Trends zählen Silent Disco Yoga, Yoga for Success, Yoga for Peace, Aerial Yoga, Wine and Yoga Night, Lach Yoga, Nackt Yoga und Tantra Yoga.

Mittlerweile zieht es viele nicht nur mehr in die Halle, sondern auch an ungewöhnlichere Orte. 32 Prozent geben an, im Freien zu trainieren, 43 Prozent in der Turnhalle, 43 Prozent zu Hause und 20 Prozent bei einem Yoga- oder Wellness-Festival. Auch Bauernhöfe, Kirchen, Strände und Weingüter werden gerne als besondere Location herangezogen.



Früh übt sich

In Wien gibt es für Familien übrigens neben den Yoga-im-Park-Events die Möglichkeit, spezielle Yoga-Feriencamps für Kinder zu nutzen. Diese finden am Prater statt und wenden sich an Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Dabei wird den Schulkindern auf spielerische Art Yoga vermittelt. Die Termine für die Camps sind von 01.-05.07.2019 und vom 26.-30.08.2019 jeweils von 09:00-15:00 Uhr. Die Kosten für die Teilnahme inkl. Verpflegung betragen 290 Euro.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)