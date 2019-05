netdokor.at-Infotag lockte zahlreiche Besucher

Blasenkrebs, Blasenschmerzen, Inkontinenz: Diese – oftmals tabuisierten – Erkrankungen standen im Zentrum des netdoktor.at-Gesundheitstags letzten Freitag in der MuseumsQuartier-Ovalhalle in Wien. Mehr als 500 Patienten, Angehörige und Interessierte kamen, um die Vorträge der hochkarätigen Ärzte und Gesundheitsexperten zu hören. Die wissenschaftliche Leitung hatte Univ.-Prof. Dr. Shahrokh Shariat, Leiter der Uni-Klinik für Urologie an der MedUni Wien, inne.

Zusätzlich zum Besuch der Sonderausstellung „Blickpunkt Krebs“, luden Messestände zum Austausch. „Wir sind stolz, als größte Online-Gesundheitsplattform einen weiteren Schritt zu gehen und Patienten nicht mehr nur via Internet zu informieren, sondern direkt, auf persönlicher Ebene in Kontakt zu treten. Krankheiten der Blase sorgen oft für Scham. Wir wollen dazu beitragen, dass Betroffene rechtzeitig einen Spezialisten aufsuchen und die richtige Behandlung erhalten“, so Ursula Gastinger, Geschäftsführerin von netdoktor.at. Weitere Veranstaltungen dieser Art folgen.



(red)