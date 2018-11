netdoktor-Magazin verrät: So leben Sie jetzt hyggelig

Lebe lieber hyggelig! In der kalten Jahreszeit machen wir es uns gerne wieder drinnen gemütlich, kuscheln uns mit einer flauschigen Decke auf die Couch, lassen das Jahr Revue passieren, halten inne und erfreuen uns über die kleinen Dinge des Lebens. Die Dänen haben das Ganze perfektioniert und sogar ein eigenes Wort dafür: Hygge! Wie Sie sich mehr dänische Leichtigkeit ins Leben holen, erfahren Sie in der November-Ausgabe des netdoktor-Magazins.

Sterbehilfe: Darf der Mensch Gott spielen? Doch nicht immer ist das Leben leicht, darum haben wir mit dem Philosophen und stellvertretenden Vorsitzenden der Österreichischen Bioethikkommission Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Kampits über ein sehr schwieriges Thema gesprochen: Sterbehilfe. Unter welchen Umständen darf ein Mensch sterben? Darf der Mensch Gott spielen? Ist die Gesetzgebung in Österreich besonders rigide? Und wenn ja: woran liegt das?

Multiple Sklerose: Status quo der Therapie: MS ist eine Krankheit, die das ganze Leben verändert. In den vergangenen Jahren konnten in der Behandlung von MS bedeutsame Fortschritte erzielt werden. Welche Behandlungsmöglichkeiten haben Menschen mit MS heute und was bringt die Zukunft?

Um das Lesevergnügen nicht mit Schwermut zu beschließen, finden Sie in dieser Ausgabe außerdem noch wohlschmeckende Winterrezepte, die das Immunsystem stärken.

Gesund durch die kalte Jahreszeit

Außerdem finden Sie in diesem Heft:

- Entzündung der Nebenhöhlen: Was tun und wie vorbeugen

- Schreckgespenst Pseudokrupp: So reagieren Eltern richtig

- Spezifische Immuntherapie: Allergien auf lange Sicht behandeln

- Immuntherapie: Kampf dem Krebs

- Harnwegsinfekte: Blase in Aufruhr

u.v.m.

Wann und wo?

Die aktuelle Ausgabe des netdoktor-Magazins liegt ab Freitagnachmittag (9. November 2018) in Niederösterreich und Oberösterreich in den Entnahmeboxen der Tageszeitung "Heute" auf. In Wien ist das Magazin ab 10. November erhältlich.

+++ Ausgabe verpasst? Hier geht's zum e-Paper +++

