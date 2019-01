Das sind die Kalorienfallen bei Obst und Gemüse

Wer abnehmen will, sollte auf viel Gemüse und Obst am Teller setzen. Allerdings wird auch hier zur Vorsicht geraten. Denn nicht alles was "grün" ist, taugt auch wirklich zum Abnehmen.

Mais beispielsweise enthält relativ viel Zucker: knapp 90 Kalorien schlagen hier bei 100 Gramm des süßen Gemüse zu Buche. Auch beim "Superfood" Avocados sollten Figurbewusste lieber achtsam vorgehen. Zwar sind sie äußerst gesund, haben aber einen hohen Fettanteil: knapp 220 Kalorien kommen auf 100 Gramm. Das ist übrigens fast so viel, wie eine halbe Tafel Schokolade!

Dass auch Bananen nicht unbedingt beim Abnehmen helfen, ist längst kein Geheimnis. Immerhin enthält das süße Obst knapp 90 Kalorien pro 100 Gramm.

Wie es mit Oliven, Erbsen und Süßkartoffeln aussieht, wird im Video verraten! Eines vorab: Wer wirklich abnehmen will, sollte ganz genau auf die "versteckten Kalorien" in Obst- und Gemüsesorten schauen.

