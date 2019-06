Gratis Sport-Aktivitäten im Sommer

Wenn die Temperaturen steigen, möchte man meist eher draußen trainieren als im Inneren eines Studios. Es muss jedoch nicht immer nur Radfahren oder Schwimmen sein. Es gibt auch andere Aktivitäten für Sportbegeisterte und die, die es werden wollen. Kostenlose Fitnesscenter im Freien finden Sie weit über das Stadtbild von Wien in diversen Parkanlagen verstreut.

FreeGym

An vielen Orten stehen im Freien Fitnessgeräte zur freien Nutzung zur Verfügung. Bei "freegym" kann man sich darüber informieren. Dort kann man in mittlerweile 22 Parks ein breites Sortiment aus Beinpressen, Crosstrainer und Rumpfbank nutzen, z.B. in der Rochusgasse im 3. Wiener Gemeindebezirk oder in der Waltergasse im 4. Bezirk.

Motorikparks

In Favoriten im Helmut-Zilk-Park und auf 21.000 Quadratmeter Parkfläche im Donaupark steht einer. Hier gibt es sowohl für Kinder als auch Erwachsene unterschiedlichste von Sportwissenschaftlern entwickelte Gerätestationen, an denen man sich sportlich austoben kann. So eignet es sich auch gut für eine gemeinsame Familienaktivität. Auf der Seite von "motorikpark" finden Sie weiterführende Informationen.

Calisthenics

Hier stehen Hilfsgeräte für Klimmzüge und Liegestütze zur Verfügung. Ein optimales Training mit dem eigenen Körpergewicht steht im Vordergrund. Weitere Informationen finden sie auf der Seite von "Calisthenics".

Aktiv-Parks

Davon gibt es in Wien zwölf Standorte, auf denen man sowohl einen Bewegungsparcour als auch Übungsgeräte vorfindet. Zwischen den Geräteübungen gibt es Wege zu absolvieren, wo Gleichgewicht und Koordination im Fokus stehen. Auf "wien.gv.at" werden diese aufgelistet.

