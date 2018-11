Jahresmitgliedschaft bei Hot Yoga Vienna gewinnen

Das Fitness-Portal HeuteInForm feiert einen ehrwürdigen Neubeginn. Inhaltlich und optisch wunderschön und zeitgemäß in Form gebracht, versorgt es Sie, lieber Leser, täglich mit neuesten News, Tipps und Rezepten rund um die Themen Fitness und Ernährung.

Diesen Anlass nutzen wir, um unseren LeserInnen für Ihre Treue zu danken und mit einem Preis für ein sportliches und gesundheitsbewusstes Leben zu beschenken.

Atmen, anspannen, entspannen

Der Yoga-Boom erobert mit vielfältigen Arten die Welt. Als erstes Hot Yoga Studio in Österreich bringt Hot Yoga Vienna auch den Trend Hot Sculpt nach Wien, das Yoga mit Krafttraining bei 30 Grad Raumtemperatur verbindet. In 1060 und seit einiger Zeit auch in 1010 Wien.

Muskel.Kraft.Balance

2012 eröffnete Raphaela Pruckner ihr erstes Hot Yoga Vienna Studio in der Gumpendorfer Straße 63C/1 in 1060 Wien. Aufgrund der steigenden Nachfrage eröffnete die Wienerin im Herbst 2017 auch eine zweite Dependance, am Lugeck 1/21 in 1010 Wien. Im lichtdurchfluteten, freundlichen Ambiente der beiden Standorte stehen Hot Vinyasa Flow bei 30-40 Grad Raumtemperatur und ab sofort auch Hot Sculpt.

Vom Neuling bis zum Fortgeschrittenen werden Klassen in entsprechenden Levels angeboten. Für Raphaela Pruckner selbst ist Yoga "die perfekte Mischung aus effektivem Work-out und einer reinigenden Detox-Einheit – das ideale ganzheitliche Training für einen gesunden Body. In unserem stressigen Alltag ist es unheimlich wichtig, sich regelmäßig bewusst Zeit für sich zu nehmen".

Im heurigen Jahr ist noch ein weiteres Highlight geplant: Hot Yoga Vienna wird die erste Ausbildung für Hot Vinyasa Flow in Österreich anbieten.

Mehr Informationen auf www.hotyogavienna.at

Gewinnen Sie eine Jahresmitgliedschaft bei Hot Yoga Vienna

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Teilnahmeschluss: 30. November 2018, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden via Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(kiky)