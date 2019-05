Mit Heavy Metal Yoga zur inneren Ruhe?

Während das traditionelle Yoga die Stille predigt, lädt eine Trainerin dazu ein Heavy Metal-Rhythmen in die Klassen zu integrieren.

Männeranteil wesentlich höher

Die Begrüßung startet mit einem Hörnergruß. Eine schwarze Menschenmasse bewegt sich im Takt zu der Musik, die aus den Boxen dröhnt und die Trainerin dazu gröllt. Auf diese Weise feiert Saskia Thode ihre Metal-Yoga-Partys. Die Deutsche begann in einer Kneipe in New York mit der ausgefallenen Idee. Die Metal-Szene in der amerikanischen Metropole ist recht überschaubar. Thode ist es damit gelungen sogar mehr männliche Personen für Yoga zu begeistern. Die 35-jährige ist ausgebildete Yoga-Lehrerin und hat schon in mehreren Studios unterrichtet.

Normalerweise gibt es bei Yoga-Klassen im klassischen Stil keine Musik. Gerade in einer lauten, pulsierenden Stadt falle es aber mit Hintergrundmusik deutlich einfacher abzuschalten - so das Konzept.

Mittlerweile hat sie sich in der Szene so etabliert, dass sie auch Gastauftritte auf Metal Festivals wie dem "Wacken Open Air" hinlegt und auch dort Metal-Fans zum Schwitzen bringt.

(GA)