"Ich kann im Bett furzen, wann ich will"

Ja, die Suche nach der großen Liebe ist schwierig. Je intensiver man es versucht, desto schlechter läuft es. Warum also nicht einfach mal wieder dem Single-Dasein frönen? Es gibt nämlich genug Gründe, das Single-Leben maximal auszukosten.

Umfrage Was ist der größte Dating-Killer für Sie? Jammern.

Handy.

Fehlendes Nähe-Distanz-Empfinden.

Schimpfwörter.

Zu viel Alkohol.

Selbstverliebtheit.

Unhöflich zu anderen.

Tischmanieren.

Kein Interesse.

Kaum sprechen.

Rauchen.

Über Ex sprechen.

Wirbel um die Rechnung.

Unpüntlichkeit.

Unsicherheit.

Keine der genannten Optionen.

Was lieben Sie am Singledasein am meisten? Schreiben Sie es in die Kommentare!

