7 Mythen über Spermienqualität

Wie aktuelle Studien bestätigen, nimmt die Spermienqualität in ganz Europa seit den letzten Jahrzehnten ab. Eine Studie belegte den Einfluss von Nikotinkonsum während der Schwangerschaft. Weitere Faktoren wie Umwelteinflüsse und Lebensgewohnheiten als Einflussfaktoren sollen in nachfolgenden Studien untersucht werden. Als gesichert gilt, dass äußere Faktoren die Qualität der Spermien beeinflussen. Allerdings gibt es auch viele Theorien, die mehr Mythos sind als wissenschaftlich untermauerte Fakten. Wir zeigen Ihnen folgend sieben Behauptungen in der Bildreihe.





