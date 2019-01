Deswegen klappt das Daten nicht

Oft ist erscheint es als großes Fragezeichen hinter einem noch größeren "Warum". Die Frage, die sich einstellt, wenn man nach dem 1. Date nichts mehr von der Person hört, obwohl man glaubte, einen guten Eindruck zu machen und selbst einen guten Eindruck vom Verlauf des Treffens hatte.

Kategorisieren Sie sich selbst nicht

Fällt sie nicht in die Kategorie der Horror-Verabredungen, von denen man hofft nichts mehr zu hören, damit man nicht vor die Wahl geführt wird, sie unhöflich zu ignorieren oder höflich Ausreden zu finden, warum man sich nicht mehr treffen kann, kann es schon am Ego kratzen, wenn man sicher war, dass alles gut gelaufen ist und man danach mit einem guten Gefühl zurückblieb.

Man investiert seine Energie an falscher Stelle

Was viele gescheiterte 1. Dates aber gemeinsam haben, ist das pathologische Bedürfnis begehrt zu werden. Man investiert viel Energie an den Gedanken und mögliche Strategien, die einer Abweisung entgegenwirken könnten, lässt dabei aber eine Sache völlig außer Acht: Was hält man selbst vom Gegenüber?

Und wenn die Manipulationstechniken dann seine Wirkungen zeigen und man sich weiter verabredet, ist vielleicht das 1. Date erfolgreich gewesen, aber man selbst nicht einmal glücklich über die Wahl.

Relaxen und im Moment anwesend sein

Auch wenn es fast wie ein Vorstellungsgespräch ist, sollte das Gefühl nie aufkommen. Entspanntes Zurücklehnen und dabei selbst mehr fragen als zu antworten, ist eine gute Strategie, wenn man den Eindruck hinterlassen möchte, man wäre unaufgeregt und überlege sich gerade erst, ob die andere Person überhaupt interessant genug für einen selbst sei.

Nicht die umgekehrte Variante, bei der man sich Panik macht. Auch wenn das Date offensichtlich dem eigenen Typen entspricht: Cool bleiben. Das Ziel sollte sein ohne Erwartungen und genauer Fahrtrichtung hinzugehen und dann auch so selbstsicher zu sein, dass man sich ganz so zeigen kann wie man ist. Wie wenn man in vertrauterer Umgebung wäre.

Und sollte die Wellenlänge sehr gut sein, stellt sich diese Vertrautheit sowieso automatisch bald ein.

Nichts ist sexier als eine eigene Meinung

Stehen Sie zu sich selbst und Ihrer Meinung, auch wenn Sie nicht der Meinung zu haben. Gehören Sie sonst nicht zu den Ja-Sagern, müssen sie nicht in einer Dating-Situation zu einem mutieren. Lassen Sie andere Sichtweisen herein, (man muss ja nicht gleich ein Streitgespräch darüber beginnen, welches Album einer Band das beste war) aber bleiben Sie sich und Ihren Standpunkten treu.

Nichts ist unsexier als Verzweiflung

Das, was jeder unsexy findet, auch man selbst, ist die Verzweiflung. Wenn man schon viele erfolglose Dates hinter sich hatte und sich die Frustration, weil man tatsächlich einen Partner finden möchte und glaubt, das zu brauchen

