Deswegen versenden Männer Dick Pics

46 Prozent der britischen Frauen zwischen 18 und 36 Jahren haben mindestens ein Mal ein Dick Pic geschickt bekommen, so eine aktuelle Umfrage. Technologischem Fortschritt sei Dank ist es möglich jederzeit jede Art von Fotomaterial an andere Personen zu senden - ob diese nun damit einverstanden sind oder nicht. Aber glauben Männer, dass Frauen sich beim Anblick ihres besten Stückes verlieben oder sich nicht mehr zurückhalten können oder was verbirgt sich hinter der Sende-Freudigkeit?

Das antwortet die Männerwelt

Die einen finden ihr Gesicht nicht so hübsch, ihren Penis jedoch schon. Andere möchten Frauen tatsächlich beeindrucken. Ein Penis ist zwar für sich allein stehend nicht besonders attraktiv. Aber ist die Google-Recherche mit Vergleichswerten positiv ausgefallen und man hat gut abgeschnitten, präsentiert man sein bestes Stück gern voller Stolz. Solange man sich sonst bedeckt hält, gewinnt man in der Anonymität ohnehin Mut. Immerhin ist der Wiedererkennungsfaktor von Penissen auch recht gering. Wieder andere verwenden nicht einmal ihre eigenen Fotos, sondern gefälschte Penisfotos.

Wann finden es Frauen in Ordnung?

Da herrscht große Einigkeit: Unaufgefordert Dick Pics zu versenden ist in keinem Fall in Ordnung. Es überschreitet schnell eine Grenze und ist distanzlos. Wenn beide Seiten einverstanden sind, kann man es im Rahmen von Sexting, etwa bei Fernbeziehungen, machen.



Wie sieht das richtige Dick Pic aus?

Man sollte auf eine vorteilhafte Beleuchtung achten und keinen Blitz verwenden. Drückt man die Hoden nach unten, wirkt ein Penis größer. Auch die Perspektive und der Winkel sind entscheidend, z.B. in seitlicher Aufnahme. Einen Selbstauslöser zu benutzen und ein Ganzkörper-Nacktfoto zu senden, kann sehr sexy sein. Eine vielleicht noch erotischere und dennoch angezogenere Alternative kann ein Foto sein, auf dem eine Erektion unter der Kleidung erkennbar ist.

