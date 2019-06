Diese Berufsgruppen sind am häufigsten untreu

Welche Berufsgruppen betrügen ihren Partner eigentlich am häufigsten? Diese Frage hat sich nun das Seitensprung-Portal "Ashley Madison" gestellt und seine Nutzer nun nach ihrem Beruf gefragt.

Jetzt weiß man, welche Berufsgruppen besonders oft dort vertreten sind. Natürlich lassen sich nicht ganze Berufsgruppen als Fremdgeher abstempeln.

Aber folgendes kann man sagen: Auf dem Seitensprung-Portal "Ashley Madison" sind bestimmte Berufsgruppen häufiger vertreten als andere.

Unterschiede bei Männern und Frauen

Die Ergebnisse der Befragung stimmen aber natürlich nur, wenn die befragten Nutzer bei der Auswahl ihres Berufes nicht gelogen haben.

Welche Berufsgruppen besonders häufig eine Affäre haben und welche Unterschiede es bei Männern und Frauen gibt, erfahren Sie im Video oben.

"Life is short. Have an affair."

"Ashley Madison" wurde im Jahr 2002 gegründet und richtet sich gezielt an Personen, die auf der Suche nach einem Partner für einen Seitensprung sind.

Das Online-Portal wirbt mit dem Slogan "Life is short. Have an affair." ("Das Leben ist kurz. Habe eine Liebesaffäre.") ist zwar umstritten, soll aber weltweit über 30 Millionen Nutzer haben.

(wil)