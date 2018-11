Jüngste Lotto-Millionärin bezahlt für Dates

Die Schottin Jane Park wurde 2013 mit gerade mal 17 Jahren zur jüngsten Lotto-Millionärin Großbritanniens. Dass Geld allein nicht glücklich macht, beweist das turbulente Liebesleben der heute 23-Jährigen, die sich in letzter Zeit von einer unglücklichen Beziehung in die nächste gestürzt hatte.

Umfrage Spielen Sie Lotto? Ja, immer.

Ja, regelmäßig.

Naja, ab und zu.

Ganz selten.

Nie.

Ich weiß es nicht.

Um den Fluch um das Sprichwort "Pech in der Liebe, Glück im Spiel" endlich zu lösen, beschloss die Blondine jetzt, ihre Finanzen als Unterstützungsmaßnahme bei der Partnersuche einzusetzen. Wer sagt, dass Liebe nicht auch käuflich sein kann? Und statt Geld für "Tinder Plus" auszugeben, bleibt Jane Park an ihrem Luxus-Lifestyle treu.

Liebe ist käuflich – und kostet viel

Und zwar per Dating-Webseite, auf der sie die einzige Frau ist. Interessierte Herren der Schöpfung dürfen sich per Bewerbungsschreiben und Videobotschaft bei der hübschen Millionärin melden – dem glücklichen Auserwählten winkt eine jährliche "Zulage" von 60.000 Pfund, um Jane standesgemäß zum edlen Speisen und ausgelassenen Trinken ausführen zu können.

Eine Quelle erzählte der britischen Zeitung "Mirror", dass die Lotto-Gewinnerin nicht nur liebeshungrig, sondern auch clever ist: Der Auswahlprozess und die ersten Dates sollen für einen Dokumentarfilm aufgenommen werden, der im nächsten Jahr ausgestrahlt wird.

Loyalität ist wichtig, Geld nicht

"Jane ist erstaunlich und hat so viel zu geben, aber seit sie gewonnen hat, hatte sie schreckliches Pech. Sie ist sich nie sicher, ob sie als Person oder nur für ihren Kontostand geliebt wird. Jane hat die Tendenz, manchmal unsicher zu sein und sich Sorgen um die Motive der Menschen zu machen. Sie ist bereit, den richtigen Preis für jemanden zu zahlen, der loyal ist."

Die Webseite soll demnächst online gehen. Jane Park ist offen für Bewerbungen von dating-bereiten Männern rund um den Globus. Chancen hat jeder, bei dem das Geld nicht im Mittelpunkt steht. Deshalb darf das "Preisgeld" nicht ausschlaggebend sein. Good Luck.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Tilllate)