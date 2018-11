Japaner heiratet Anime-Hologramm-Sängerin

Miku Hatsune ist eine sogenannte "Vocaloid"-Software, eine virtuelle "Stimme", die Lieder singen kann. Weil die Software von einer japanischen Firma stammt, gibt es natürlich auch eine offizielle Personifizierung von Miku Hatsune als 16-jähriges Anime-Girl mit türkisen Zöpfen. In diese Stimme und dieses Erscheinungsbild hat sich der Japaner Akihiko Kondo offenbar unsterblich verliebt.

Kondo hat Miku Hatsune Anfang November in einer privaten Zeremonie mit 40 Gästen geheiratet. In seiner Wohnung in Tokio posiert er mit Puppen und Hologramm seiner "Angetrauten". Stolz zeigt der Japaner, der in der Verwaltung einer Schule arbeitet, die Heiratsurkunde, die ein Privatunternehmen, das auch die Hatsune-Hologramme herstellt, ihm ausgestellt hat.

Dass Hatsune Miku laut ihrem offiziellen Charakterprofil ewig 16 Jahre alt ist, scheint ihn dabei nicht zu stören. "ich habe sie noch nie hintergangen und werde Miku-san immer lieben", sagte er gegenüber Journalisten.



Ein Konzert von Hatsune Miku.

Einer seiner Hatsune-Miku-Puppen hat Kondo schon einen Ehering angelegt. Diese schläft auch bei ihm in seinem Bett. "Ich bin in das gesamte Konzept von Miku Hatsune verleibt, aber geheiratet habe ich die Miku in meinem Haus", schwärmte Kondo. Er betrachtet sich als normalen verheirateten Mann.



Ein Konzert von Hatsune Miku.

Der Anime-Fan habe in seiner Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Vielfach sei er zurückgewiesen und an einem früheren Arbeitsplatz sogar von Frauen gemobbt worden. Seitdem habe er Frauen aus Fleisch und Blut für immer abgeschworen, erzählte er.

Er sieht sich sogar als Teil der "sexuellen Minderheit" derer, die sich nicht vorstellen können, jemals eine Frau aus Fleisch und Blut zu daten. "Wir müssen jede Art von Liebe und alle Arten von Glück wahrnehmen", sagt Kondo.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)