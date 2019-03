"Mogst mi heiran?" 18. März 2019 17:00; Akt: 24.03.2019 14:35 Print

Landwirt sät XXL-Heiratsantrag ins Feld

Den Heiratsantrag von Landwirt Florian Weiß übertrifft in seiner schieren Größe so schnell niemand. Er hat seiner Freundin eine Botschaft in ein Feld gesät.