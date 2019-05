Nach diesen Pornos wird am Star Wars Day gesucht

Eine vielzitierte Regel des Internets lautet sinngemäß: "Egal worum es geht, es gibt Pornos davon". Beim weltbekannten und vielgeliebten Star-Wars-Universum trifft das natürlich ebenfalls zu.

Am 4. Mai begehen Fans weltweit den Star Wars Day ("May the Fourth"). Da kommt so manchem natürlich auch in den Sinn, auf diversen Porno-Seiten nach Star-Wars-Inhalten zu suchen. Das weltgrößte Porno-Netzwerk "Pornhub" hat deshalb eigens erhoben, wieviel und nach welchen Star-Wars-Inhalten gesucht wird. Als Grundlage diente das Jahr 2018, da die Daten für 2019 noch nicht ausgewertet sind.

Auf "Prinzessin Leia" sind die meisten scharf

Dass Star-Wars-Inhalte am Star Wars Day einen deutlichen Ausschlag verzeichnen, verwundert nicht. Auch dass bei einem deutlichen Überhang an männlichen Porno-Nutzern die berühmteste weibliche Star-Wars-Figur, Prinzessin Leia, am häufigsten gesucht wird, kommt nicht überraschend.

Gleich auf Platz zwei der häufigsten Suchbegriffe folgt allerdings schon Rey, die von Daisy Ridley verkörperte Hauptdarstellerin der neuen Star-Wars-Filme "Das Erwachen der Macht" und "Die letzten Jedi".

Erfolgreiche Porno-Parodie

Auch häufig gesucht wird nach "Star Wars"-Porno-Parodien. Derer gibt es tatsächlich einige. Die wohl am aufwendigsten produzierte nennt sich "Star Wars XXX: A Porn Parody" und stammt aus dem Jahr 2012.



Der (jugendfreie!) Trailer zur "Star Wars"-Porno-Parodie

Sie war als Porno-Liebeserklärung an den allerersten "Star Wars"-Film von 1977 sehr erfolgreich. Die Macher legten sehr viel Herzblut und Budget in die Produktion.



(hos)