Singles machen diese fünf Fehler

Niemand, der den Traum von Zweisamkeit hat, möchte hören, dass er sich dabei selbst im Weg steht. Aber wer so ein Ziel vor Augen hat, sollte ehrlich zu sich und bereit sein etwas zu ändern.

1 Sie wissen nicht, was Sie wollen

Dann wird man es auch nicht finden und es wird viele Begegnungen mit Mr. Wrongs geben. Man gerät dann schnell in einen Kreislauf von Emotionen und Zeitaufwand - für etwas, wie man sich im Nachhinein gestehen muss, das überhaupt nicht passen konnte. Wenn Sie unentschlossen sind, wird sich früher oder später auch der andere zurückziehen. Genaue Vorstellungen bei der Partnerwahl zu haben ist ein Vorteil. Und auch hier bietet die Visualisierung die Lösung. Man sollte sich fragen, wie wichtig Humor oder gemeinsame Interessen sind. Ob etwa ein Spaziergang in die Natur nicht bedeutet zehn Meter am Waldrand entlang zu spazieren oder, ob man ein Picknick zu altmodisch findet.

2 Sie sind ungeduldig

Nichts ist unattraktiver als Ungeduld. Sie wünschen es sich so sehr und spüren zeitlichen Druck. Eine Beziehung kann man jedoch unter keinen Umständen erzwingen. Dann wird der Mann, den man als "nächstbesten" kennenlernt, im Grunde auch nur eine Statistenrolle übernehmen, eine Projektionsfläche Ihrer Wünsche. Bei der Werteorientierung hilft der erste Punkt. Über zu starke Differenzen sollte man nicht hinwegsehen, nur um in einer Beziehung sein, denn es ist zu bevorzugen keine zu haben, als eine zu haben, in der man sich gegenseitig nicht glücklich machen kann. Und darum geht es Ihnen vermutlich.

3

Sie haben zu hohe Ansprüche

Ein Date ist leider wie ein Vorstellungsgespräch, bei dem man sich von der besten Seite präsentiert. Mit der Vorbereitung verbrauchen Frauen auch viel Zeit und haben oft recht oberflächliche Gründe dem Gegenüber Ablehnung zu vermitteln. Wenn er dann erwähnt, dass er gerne Playstation mit seinen Freunden spielt, sehen sie oft mehr den kleinen Jungen vor sich, keinen Mann, obwohl das nur ein kleiner Teil der Persönlichkeit ist. Geben Sie jemandem, für den Sie Sympathie verspüren, nicht voreilig einen Laufpass, nur weil er auch zu seinen kindischen Seiten steht oder die Schuhe nicht ordentlich geputzt sind.

"Ich will immer die, die ich nicht kriegen kann", ist ein Satz, den Sie streichen sollten, denn dann landen Sie in der Kategorie Nebenbeschäftigung und Affäre (Außer es ist das, was Sie wollen - s. Punkt 1) Sonst ist es gut seine eigenen Muster zu unterbrechen und einmal jemandem eine Chance zu geben, den man vielleicht nicht auf den ersten Blick getroffen hätte.

4

Sie machen sich emotional schnell abhängig

Sie merken, dass er sich nach ein paar Treffen unregelmäßig meldet, Kontakt zu anderen Frauen hat und unzuverlässig ist. Dennoch schreiben Sie ihm mehrere unbeantwortete SMS und bleiben enttäuscht und frustriert zurück. Da Sie eigentlich wissen, dass er nicht der Richtige sein kann, weil er sich so verhält, nicht verantwortungsbewusst und aufmerksam ist, sollten Sie nicht versuchen noch eine Antwort zu erhalten. Nehmen Sie einen Rückschlag nicht so ernst und ziehen weiter. Die Kennenlernphase ist genau dazu da herauszufinden ob man Treffen fortsetzen möchte oder nicht.

5

Sie reden sich schon vor dem Date Negatives ein

Dieser Vorgang dient dem Selbstschutz. Wir alle haben Angst vor Enttäuschungen und Verletzungen, so besteht aber die Gefahr distanziert und kühl zu wirken. Da bleibt kein Raum mehr für einen Funken.

