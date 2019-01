So klappt es 2019 mit der großen Liebe

Die Sehnsüchte vieler heimischer Singles betreffen vor allem eine stabile Partnerschaft mit gemeinsamen Freizeitaktivitäten, emotionaler Verbundenheit und grenzenlosem Vertrauen, so das Ergebnis einer Auswertung von anonymen Mitgliederdaten der Online-Partnervermittlung Parship.at.

Während die meisten Männer angeben, bisher zu schüchtern gewesen zu sein, geben Frauen oft zu, ihre Ansprüche wären zu hoch.

Gefühle sind wichtiger als Sicherheit

Der Hauptgrund eine Partnerschaft einzugehen sei der Wunsch danach seine Freizeit nicht alleine zu gestalten und jemanden an seiner Seite zu wissen, dem man vollends vertraut.

Über 40 Prozent der Männer ist ein regelmäßiges Sexleben wichtig, bei 30 Prozent der Frauen ist das auch der Fall. Fast die Hälfte der österreichischen Single-Frauen hingegen möchte mehr ihre emotionale Sehnsucht stillen. Jemanden, der Sicherheit bietet, ist nur 11 Prozent der Befragten wichtig.



Offenheit - die größte Herausforderung

Für Single-Männer war es in der Vergangenheit schwer die eigene Schüchternheit zu überwinden. Für 25 Prozent ist das der Hauptgrund, warum sie nicht in festen Händen sind. 37 Prozent der Frauen gestehen sich ein zu hohe Ansprüche zu haben. Beide Geschlechter sind sich jedoch einig, zu verschlossen gewesen zu sein. Das geben ca. 27 Prozent an. Dazu Parship Psychologin Caroline Erb: „Wer wagt, gewinnt. Natürlich gehört auch Mut dazu, sich auf etwas Neues einzulassen und die Angst vor einer möglichen Zurückweisung zu überwinden. Oft geht es um ein Zulassen und sich Einlassen, je aktiver man sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, desto größer sind die Erfolgschancen.“



Warmherzigkeit - die begehrenswerteste Eigenschaft

Eine überwiegende Mehrheit von fast 80 Prozentist sich sich einig. Männer achten außerdem auch besonders auf das äußere Erscheinungsbild der potenziellen Partnerin. Bei den Frauen legen eher die jüngeren Wert auf die Optik. Später gewinnen Gesundheit und Vitalität an Bedeutung, wie auch, dass der Partner in gesichterten Verhältnissen lebt. "Viele Frauen genießen auch die Vorzüge des Single-Lebens, pflegen ihr soziales Netzwerk und bleiben im Zweifelsfall lieber alleine als eine unbefriedigende Beziehung einzugehen. Sie wünschen sich einen selbständigen, aktiven Partner mit dem sie eine spannende und erfüllende Zeit verbringen können“, fasst Caroline Erb zusammen. Ein paar Ansprüche darf man sich auch behalten.

