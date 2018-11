Chinesische Superstars gaben sich in Wien Ja-Wort

Die Hochzeit der chinesischen Schauspieler Tiffany Tang und Luo Jin in Wien war bereits mehrere Monate im Voraus geplant und fand am 28. Oktober statt. Es herrschte strengste Geheimhaltung!

Umfrage Wo möchten Sie heiraten? In Österreich

In einem Land, wo es warm ist

Im Norden

Irgendwo, nur nicht in Österreich

Ich möchte nicht heiraten

Das weiß ich jetzt noch nicht

Zusammen mit den Agenturen "Deep Blue Trip" und "Wen Collection Destination Wedding & Event" holte der WienTourismus das Event in die Stadt.

Die Hochzeit in der Bundeshauptstadt wird Wien in China viel Aufmerksamkeit verschaffen wird. Circa 130 Gäste waren zur Feier eingeladen.

Ja-Wort im Oberen Belvedere

Tiffany Tang - bürgerlich Tang Yan - und Luo Jin gaben sich im Oberen Belvedere das Ja-Wort. Beide sind in China Superstars, großes Medieninteresse war damit vorprogrammiert.

Tang Yan, unter anderem bekannt für ihre Rollen in "Europe Raiders" (2018), "Bounty Hunters" (2016) oder "Miss Partners" (2016) zählt derzeit zu den bestbezahlten Fernsehdarstellerinnen Chinas.

Ihr Gatte Luo Jin, der etwa im mexikanischen Filmdrama "Biutiful" mit Javier Bardem mitgewirkt hat, spielte bereits in "The way we were" (2018) oder „"Agent X" (2012) an der Seite seiner Frau.

"Chinesen lieben Wien"

"Wien ist in China eine bestens eingeführte Marke. ChinesInnen lieben Wien für sein imperiales Erbe sowie sein Musik- und Kulturangebot und immer mehr als Honeymoon-Destination. Die Traumhochzeit der beiden Stars macht Wien in China einmal mehr zur Sehnsuchtsdestination", dankt Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus, Wenwen Zou, General Manager von "Wen Collection Destination Wedding & Event".

Seit mehreren Jahren ist sie Partnerin des WienTourismus auf dem chinesischen Markt, durch ihre Hilfe setzte sich Wien als Hochzeitslocation unter anderem gegen die Malediven durch.

"WienTourismus war ein äußerst hilfreicher Partner dabei, Wiens Vorzüge zu präsentieren und schließlich Braut und Bräutigam zu überzeugen, für ihre Hochzeit in die Stadt zu kommen", so Wenwen Zou.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)