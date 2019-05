Vanessa ist die Miss Tuning 2019

Am Bodensee fand am Wochenende wieder die Tuning-Messe "Tuning World" statt. Insgesamt fanden gut 82.000 Besucher den Weg auf die Messe. Der Höhepunkt war die Wahl zur Miss Tuning 2019 am Sonntag.

Zwölf Finalistinnen aus Deutschland, Ungarn und der Schweiz bewarben sich um das Krönchen. Durchgesetzt hat sich letztendlich die 23-jährige Vanessa Knauf aus Darmstadt.

Ihr steht nun ein Jahr im Scheinwerferlicht voller Fotoshootings und VIP-Events bevor. Zudem wird sie den Tuning Kalender 2020 zieren.



(hos)