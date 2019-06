Wie Sie guten Sex am Strand haben

Umfrage Hatten Sie schon einmal Sex am Strand? Ja, ich hatte schon Sex am Strand 49 % 49 % Nein, steht aber noch auf meiner Liste 24 % 24 % Daran habe ich kein Interesse 13 % 13 % Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall. 11 % 11 % Sex am Strand? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern 3 % 3 % Insgesamt 378 Teilnehmer

Sie spüren Salzwasser, Wellenrauschen und die Wärme des Sandes unter Ihnen, während Sie mit ihrem Partner dem Sonnenuntergang in sinnlicher Umarmung nachblicken und den Duft der Meeresluft mit einer lauen Brise einfangen. Ein über-romantisiertes, auch den RomCom-Situationen geschuldetes Bild eines perfekten Moments in Zweisamkeit an einem Ufer im Urlaub. Durch die angeregte Stimmung kommt die Lust automatisch auf dort auch gleich Sex zu haben. Da gibt es jedoch ein paar Hürden, wie wir Ihnen in der Bildstrecke zeigen.

(GA)