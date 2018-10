Was unsere Sex-Fantasien über uns sagen

Wie Sozialpsychologe, Sexual-Forscher und -Erzieher Justin J. Lehmiller in seinem neuen Buch „Tell me what you want“ anhand einer Studie mit 4000 Amerikanern verschiedenster Lebensentwürfe feststellt, weisen sexuelle Fantasien auf Charaktereigenschaften hin.

„Unsere Fantasien teilen uns etwas Wichtiges darüber mit, wer und wo wir in unserem Leben an einem gegebenen Punkt sind,“ so Lehmiller gegenüber der "Huffington Post".

Introvertierte haben die perverseren Fantasien

Die befragten Personen im Alter von 18 bis 87 sollten ihre liebste Sex-Fantasie nennen und daneben auch ihre eigene Ausprägung bei folgenden 5 großen Persönlichkeitsmerkmalen eintragen: Extraversion, Offenheit gegenüber Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, Liebenswürdigkeit, Anfälligkeit für Neurosen. Die häufigsten Kategorien von Fantasien sind jene über BDSM, Abenteuer oder Gruppensex. Letzteres reizt besonders extravertiert Fantasierende, die ihrem Naturell entsprechend ohnehin gerne neue Menschen kennen lernen. Introvertierte hingegen scheinen einen Hang zu perverseren Fantasien zu haben. In denen sie dann extrovertierte Züge haben.

Männer sind emotionaler, Frauen abenteuerlustiger

Lehmillers Ergebnisse zeigen durchaus klare Überschneidungen zwischen Männern und Frauen, jedoch sind die Fantasien von Frauen deutlich ausgeprägter und weit intensiver. Die Umfrage zeigte auch, dass Frauen mehr Abenteuerfreude in ihren fiktiven Erlebnissen erleben. Zwischen Männern und Frauen gibt es also vermutlich mehr Gemeinsamkeiten, als man versucht wäre anzunehmen. Bei Neuem und Abenteuerlichem denken Frauen aber mehr an BDSM und gleichgeschlechtlichen Sex, wohingegen Männer mehr zu gedanklichen Tabuthemen tendieren. Frauen machen sich außerdem mehr Gedanken über den Schauplatz des Aktes, Männer mehr über die darin auftauchenden Akteurinnen und den emotionalen Inhalt.

Ebenso überraschend ist, dass dies meistens der Partner selbst ist, nicht, wie angenommen werden könnte, Prominente und Porno-Sternchen. Lehmiller verweist darauf, dass es auch in der Fantasie mehr darum geht, sich geliebt und sexuell verstanden zu fühlen.



