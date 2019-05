Was wir vor 10 Jahren gerne gewusst hätten

Ob in der Liebe, dem Job oder in Familien-Angelegenheiten: Im Nachhinein ist man immer schlauer. Das zeigt auch der Hashtag #DearMeTenYearsAgo (zu deutsch #LiebesIchVor10Jahren) unter dem Twitter-User gerade aufschreiben, was sie vor einem Jahrzehnt gerne schon gewusst hätten.

Manche der Tweets sind wahnsinnig traurig und erzählen von schweren Schicksalsschlägen. Andere sind zum Schreien komisch:

#DearMeTenYearsAgo



Kauf die Foundation zwei Nuancen heller, zieh den Leopardenprint BH aus und trinke niemals Erdbeerbowle bei 28°C im Schatten. — 🍔 (@burgerbxtch) 11. Mai 2019

#DearMeTenYearsAgo Du wirst deine Mutter bis zum Tod begleiten, du wirst Freunde und Klienten bis zum Tod begleiten. Der Tod und Abschiede werden ein zentrales Thema sein. Es gäbe viele Gründe den Kopf hängen zu lassen. Mach weiter, mach einfach weiter. — Mrs. Maggi Bittersweet (@mrsbittersweets) 11. Mai 2019

Und so unterschiedlich die Tweets auch erscheinen: Beim Durchscrollen der hunderttausend Geschichten wird einem ihre Gemeinsamkeit klar: Zuversicht. Mit zehn Jahren Abstand sieht nämlich selbst die aussichtsloseste Situation gar nicht mehr so schlimm aus.

Das hätte die Redaktion dem jüngeren Ich geraten

"Lies und schau SOFORT "He’s just not that into you". Und dann glaubst du, was drin vorkommt und lebst danach. Der Richtige kommt schon."

"Denk nicht so viel nach, hinterfrag nicht alles, hab mehr Selbstvertrauen. Sei wilder und mutiger und trau dich, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben. Fang an, Geld beiseite zu legen und schreib endlich das verdammte Roman-Manuskript fertig! Später hast du nicht mehr Zeit als jetzt."

"Du hasst Mathematik und wirst Rechnungswesen noch viel mehr verfluchen - aber nimms locker! In 10 Jahren wirst du herzhaft über deine Lern-Krisen lachen. Und hör sofort auf dich durch den Beauty-Dschungel zu kämpfen. Ohne den Rat einer Dermatologin wird deine Akne nicht verschwinden."

"Mach regelmäßig Backups von den tausenden Bildern auf deinem Handy. Es könnte eventuell sein, dass es dir mal versehentlich ins Klo fällt. Und benutz Sonnencreme, jeden Tag!"

"Vertrau auf dein Bauchgefühl – immer!"



"Glaub mir, auch du wirst durch diese komische Pubertätsphase durchkommen, der Glow-up kommt noch. Genieß es, die drei Teller Spaghetti Bolognese zu essen ohne auch nur ein Gramm zuzunehmen. Das bleibt leider nämlich nicht immer so."

Was würden Sie Ihrem 10-Jahre jüngeren Ich raten? Nutzen Sie gerne das Kommentarfeld.

