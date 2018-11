Auf 24 Stück limitiert: Aston Martin DBS 59

Vor 59 Jahren hat Aston Martin bei den 24 Stunden von Le Mans einen Doppelsieg gefeiert, als Erinnerung gibt es jetzt den auf nur 24 Exemplare limitierten DBS 59.

Die Basis für das streng limitierte Sondermodell ist der Aston Martin DBS Superleggera, der schon im Serientrimm mit einem gelungenen Mix aus Sportlichkeit und Eleganz glänzen kann.

Das Sondermodell erkennt man an einer ganz besonderen Farbgestaltung, die sich auch im Innenraum fortsetzt.

Zudem erkennt man ihn an der in den Kopfstützen gestickten „59“, die an den Le Mans Sieg im Jahr 1959 erinnern soll.

Für viel Fahrspaß sorgt ein 12-Zylinder-Benzinmotor mit einer Leistung von 715 PS, der eine Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h ermöglicht.

Einen Preis für das auf nur 24 Stück limitierte Sondermodell hat Aston Martin leider nicht verraten, vermutlich sind aber ohnedies schon alle Exemplare vergeben.

Stefan Gruber, autoguru.at

