City Flitzer mit E-Antrieb: Seat Mii electric

Der kleine Seat Mii wird jetzt zum Elektroauto. Mit dem Mii electric bringt Seat sein erstes rein elektrisches Fahrzeug auf den Markt, bevor 2020 die große E-Offensive startet.

Für eine Reichweite von rund 260 Kilometern nach WLTP-Norm sorgt ein 36,8 kWh großer Akku im Mii electric.

Mit einer Leistung von 83 PS sorgt der City-Flitzer zudem auch für sportliche Fahrleistungen. Vor allem im Stadtbetrieb soll er die Nase vorn haben.

Für den Sprint von 0 auf 50 km/h vergehen nur 3,9 Sekunden, wodurch der Sprint zur nächsten Ampel sehr flott voran geht.

Zu erkennen ist der Mii electric nicht nur am Schriftzug am Heck, sondern auch an kleinen Designänderungen und neuen Dekorelementen.

Einen Preis hat Seat leider noch nicht verraten, der Marktstart soll Ende 2019 erfolgen.

Stefan Gruber

