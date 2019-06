Darum sollten Sie bei Hitze das Auto nicht volltanken

Der Sommer ist in Österreich angekommen. In den vergangenen Tagen haben wir bereits einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was uns in den nächsten Monaten erwarten wird.

Umfrage Tanken Sie ihr Auto häufig voll? Ja, immer.

Nicht immer, aber regelmäßig.

Nein, generell nicht.

Kommt auf den Spritpreis an.

Ich habe kein Auto.

Die Hitze-Tage machen uns dabei nicht nur zu Hause, in der Arbeit oder im Freien zu schaffen, sondern bereits bei alltäglichen Dingen, wie dem Autofahren.

Unbedingt aufpassen!

Auch beim Tanken kann es dabei so richtig heiß werden. Aber Vorsicht! Autofahrer sollten bei extremer Hitze ihr Fahrzeug auf keinen Fall bis zum Rand volltanken.

Im Extremfall kann das Volltanken nämlich richtig gefährlich werden. Warum Sie beim Tanken unbedingt aufpassen sollten, erfahren Sie im Video oben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)