Erstes Foto vom neuen Mitsubishi L200

Der beliebte Pickup von Mitsubishi ist jetzt erstmals in neuem Outfit gezeigt worden, in Asien ist er schon in Kürze erhältlich.

Optisch wirkt der neue L200 deutlich sportlicher, vor allem die Frontpartie im „Dynamic Shield-Design“ passt sich jener des neuen Outlander sehr an.

Neben den optischen Änderungen soll es auch bei der Technik einige Updates gegeben haben, die den L200 noch eine bessere Offroad-Performance ermöglichen.

Unter anderem gibt es eine Auswahl verschiedener Fahrmodi, die für jeden Untergrund die passende Traktion liefern sollen.

Erweitert hat Mitsubishi auch die Sicherheitsausstattung, der L200 soll mit Frontkollisionswarner, Totwinkel-Assistent und Ausparkhilfe erhältlich sein.

Interessenten müssen sich aber noch in Geduld üben, zu uns kommt der neue L200 erst im September 2019.

