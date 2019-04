Mini präsentiert frisch gelifteten Clubman

Jetzt hat Mini auch den praktischen Clubman renoviert und ihm einen neuen Look verpasst. Am besten zu erkennen ist der dabei an den LED-Heckleuchten im Union-Jack-Design.

Das Facelift hat dem Mini Clubman aber auch eine leicht modifizierte Frontpartie mit neuen LED-Scheinwerfern gebracht.

Die Änderungen werden von neuen Farben und einem Piano Black-Exterieur abgerundet, zudem hat man das Infotainmentsystem überarbeitet.

Weiterhin kann der Mini Clubman mit vielen verschiedenen Motorisierungen gewählt werden, die Leistungsspanne reicht bei den Benziner von 102 PS bis 192 PS.

Diesel-Fans können Motoren zwischen 116 PS und 190 PS wählen. Der stärkste Diesel und der stärkste Benziner sind zudem auch mit dem All4 Allradantrieb erhältlich.

Preise für den neuen Modelljahrgang hat Mini noch nicht verraten, der Start ist auch erst im Juli 2019.

Stefan Gruber, autoguru.at



