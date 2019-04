Neuer Ford Kuga kommt in drei Hybrid-Versionen

Die neue Generation des Ford Kuga hat jetzt in Amsterdam ihre Weltpremiere gefeiert. Mit seinem Vorgänger hat der kompakte SUV nur noch den Namen gemeinsam.

Obwohl der neue Kuga deutlich dynamischer und kompakter wirkt, ist er etwas größer geworden. In der Länge um 89 mm und in der Breite um 44 mm. Dafür ist er um 20 mm flacher, was in Kombination für den dynamischeren Look sorgt.

Das Highlight sind aber sicher die vielen Antriebsoptionen, die der neue Kuga bietet. Neben den bewährten EcoBlue-Dieselmotoren mit 120 PS oder 190 PS und den 1,5 Liter EcoBoost-Motoren mit 120 PS und 150 PS stehen auch drei Hybrid-Optionen zur Wahl.

Beim Kuga Mild-Hybrid wird der 150 PS starke EcoBlue-Dieselmotor von einem Startgenerator mit 48V-Technik unterstützt, was für mehr Sparsamkeit sorgen soll. Der Verbrauch soll bei nur 5,0 Liter pro Kilometer liegen.

Als weitere Möglichkeit gibt es den Kuga Hybrid, dessen 2,5 Liter-Benziner von einem Elektromotor unterstützt wird. Wer es noch sparsamer möchte, kann zum Kuga Plug-in-Hybrid greifen, der über eine 14,4 kWh große Batterie verfügt, die für bis zu 50 Kilometer rein elektrischer Reichweite sorgt.

Die Systemleistung liegt bei 225 PS und der Verbrauch bei nur 1,2 Liter pro 100 Kilometer. Der Kuga Hybrid und der Kuga Plug-in-Hybrid sind mit einem neuen CVT-Getriebe kombiniert.

Der Marktstart für den neuen Kuga ist aber leider erst in einem Jahr, im Frühling 2020.

Stefan Gruber, Autoguru.at

