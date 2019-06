Skoda-Lehrlinge bauen Mountiaq Concept Car

In rund acht Monaten und in über 2.000 Stunden haben 35 Lehrlinge von Skoda den Mountiaq Concept gebaut.

Das Einzelstück basiert auf dem Skoda Kodiaq und soll ein sportliches Pickup mit erweiterten Offroad-Fähigkeiten darstellen.

Die Pickup-Version des Kodiaq zeigt sich in einem sehr robusten, aber durchaus dynamischen Look. Vor allem die Sunset Orange Lackierung in Kombination mit den schwarzen Felgen gibt dem Fahrzeug einen sportlichen Touch.

Eine erhöhte Bodenfreiheit soll zudem auch abseits befestigter Straßen für ein gutes Vorankommen sorgen.

Der Innenraum zeigt sich sehr luxuriös und bietet unter anderem ein leuchtendes Skoda-Logo am Dachhimmel, einen integrierten Kühlschrank und ein 2.000 Watt Soundsystem.

Stefan Gruber, autoguru.at

