7 Reise-Ideen für das verlängerte Wochenende

Ende Mai bzw. im Juni ist es wieder soweit: Mit Christi Himmelfahrt (30.5.), Pfingsten (10.6.) und Fronleichnam (20.6.) gibt es gleich drei Gelegenheiten, um sich einen Kurzurlaub zu genehmigen.

"Skyscanner" hat ein paar fantastische und abwechslungsreiche Reise-Inspirationen für die Fenstertage und lange entspannte Wochenenden zusammengesucht – hier sind sieben Ideen:

1 Faro: Atemberaubende Wanderungen

Gerade für Wanderfreunde, die über die Brückentage zu Fuß eine neue Region erkunden möchten, ist die Stadt im Süden Portugals der ideale Anlaufpunkt. Auf engstem Raum finden sich rund um Faro zahlreiche und abwechslungsreiche Wanderwege, die es zu entdecken gilt. Egal ob man in der Algarve entlang steiler Klippen, in dichten Wäldern oder auf weitläufigen Feldern wandern möchte – hier kommt jeder Wanderer voll auf seine Kosten.

2 Amsterdam: Bunter Städtetrip

Amsterdam ist eine der sehenswertesten europäischen Städte und vor allem bei jungen Touristen sehr beliebt. Das liegt vor allem daran, dass man hier auch mit wenig Budget ein paar wundervolle Tage erleben kann. Egal ob man die interaktiven Museen ansteuert, eine Grachtenfahrt unternimmt oder im Restaurant zu Abend isst – wer Preise vergleicht, findet immer ein günstiges Angebot, sodass man während des Urlaubs eine Menge Geld sparen kann. Auch die Flüge nach Amsterdam sind sehr preiswert, so dass der Reise in die Hauptstadt der Niederlande nichts mehr im Wege steht.

3 Mallorca: Ausgelassen feiern und ruhig entspannen

Die Partytiger feiern am Ballermann, während sich weniger Feierwütige entspannt eine ruhige Bucht suchen oder die kleinen Dörfer erkunden. Wandern kann man auf Mallorca auch gut oder am besten einfach die Seele baumeln lassen und das leckere Essen genießen.

4 Teneriffa: Einzigartige Rad-Touren

Steile Klippen, wunderschöne Strände und steinige Berge: Die Vulkanlandschaft von Teneriffa sorgt für abwechslungsreiche Radtouren in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Radler finden hier ihre individuellen Herausforderungen. Die passenden Fahrräder müssen gar nicht mit ins Flugzeug genommen werden, sondern können quasi an jedem Ort für wenig Geld gemietet werden.

5 Edinburgh: Hügel, Museen und ausgelassene Nächte

Edinburgh liegt im Trend! Die mittelalterliche Hauptstadt Schottlands ist wunderschön anzusehen dank Schloss am Berg und Wohnhäusern sowie Prachtbauten, die aussehen, als wäre die Zeit irgendwann einfach stehengeblieben. Abgesehen davon ist Edinburgh ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die schottischen Highlands.

6 Warschau: Geschichte, Architektur und Leckereien

Die wenigsten Touristen können von sich behaupten, einmal in Warschau gewesen zu sein. Dabei bietet die Stadt an der Weichsel zahlreiche Möglichkeiten, um ein paar aufregende Tage zu verbringen. Vor allem die historische Altstadt, der Königsweg und das Chopin-Museum sind bei Touristen äußerst beliebt und sollten bei einem Städtetrip in jedem Fall besichtigt werden.

7 Rom: Mehr als nur Eis, Pizza und Kolosseum

Die Hauptstadt und gleichzeitig größte Stadt Italiens hat bisher jeden Besucher fasziniert. Hier kann man an originalen Schauplätzen auf den Spuren der alten Römer wandeln und gleichzeitig eine der modernsten Metropolen Europas bewundern. Auch wenn sich aus nahezu jeder Epoche bewundernswerte Gebäude finden lassen, zählt besonders das Kolosseum zu den imposantesten Bauwerken der Stadt. Wer gleichzeitig auf kulinarische Hochgenüsse steht, wird den Trip nach Rom bei kühlem Eis, knuspriger Pizza und lieblichem Rotwein unter keinen Umständen bereuen.

